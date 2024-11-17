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Царьград

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Премьер Фицо заявил об идущей спецоперации между США и Россией

Премьер Фицо заявил об идущей спецоперации между США и Россией

Политик заявил, что ресурсы Европы истощены и по ситуации на Украине необходимы переговоры.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя международную политическую ситуацию, заявил, что между Россией и Соединёнными Штатами Америки идёт спецоперация.

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