У арестованного главы департамента МЭР Храновского нашли парк элитных авто

У бывшего главы департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития Игоря Храновского, который был арестован по делу о коррупции, нашли многомиллионные активы .
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