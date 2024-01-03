Расчеты САУ «Акация» 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили группу пехоты ВСУ на Купянском направлении

По уточнённым координатам военнослужащие артиллерийской батареи 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» огнем из самоходных артиллерийских установок «Акация» уничтожили военнослужащих из состава группы пехоты и две боевые машины пехоты ВСУ.
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