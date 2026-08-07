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В Госдуме призвали увеличить маткапитал за счет прибыли банков

В Госдуме призвали увеличить маткапитал за счет прибыли банков

В Госдуме призвали увеличить материнский капитал за счет прибыли банков с государственным участием. Соответствующее обращение председателю правительства Михаилу Мишустину направил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

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