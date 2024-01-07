Патриарх Кирилл: Христианство на Западе сменяет другая религия

На теряющем христианскую веру Западе место начали занимать «представители другой монотеистической религии», заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди после рождественской вечерни в храме Христа Спасителя.
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