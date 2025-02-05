С 17 по 20 июля в Выборге пройдет мотофестиваль «Балтик Ралли»

Все маршруты будут связаны общей темой – 80-летием Великой Победы Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что пятый патриотический фестиваль «Балтик Ралли» пройдет в этом году с 17 по 20 июля.
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