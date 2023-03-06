Военное обозрение

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Экс-глава МГБ ДНР: Если бы мы демонстрировали упорство в обороне как противник, история конфликта писала бы иначе

Экс-глава МГБ ДНР: Если бы мы демонстрировали упорство в обороне как противник, история конфликта писала бы иначе

Боевики киевского режима готовятся к наступлению, в связи с этим подразделения украинской армии получают западную военную технику и вооружения.

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