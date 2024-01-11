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Нарышкин рассказал о планах США создать в России «пятую колонну» из студентов по обмену

Нарышкин рассказал о планах США создать в России «пятую колонну» из студентов по обмену

Стипендиаты способны заменить уехавшую на Запад несистемную оппозицию, заявил глава СВРСоединенные Штаты намерены активизировать работу с выпускниками американских программ обмена в РФ для вмешательства в выборы президента России, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) страны Сергей Нарышкин.

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Татьяна Рябинова
Все студенты должны быть под колпаком Нарышкина
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