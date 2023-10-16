Александру Бастрыкину доложат о нарушении жилищных прав сироты из Набережных Челнов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения жилищных прав сироты из Набережных Челнов.
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