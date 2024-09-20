Привет из 90-х: разборки бородатых мужчин со стрельбой и жертвами

МП

Михаил Пантюхин

Даааа, с такими бородачами Россия до средневековья дойдет! Ведь власть ничего не имеет против ваххабитских бород, никабов, хиджабов, вот и результат спящих в верхах! Нужно закрывать все эти бородатые клубы , "молельные дома", опг диаспоры, с какого "бутерброда" в светской стране России вылезают все эти мерзопакостные имбицылы!!! Для меня пиндостан не авторитет, но если бы там такое было, эти мрази до суда бы не дожили, их бы полицейские там и положили! А наша полиция привыкла мендальничать, вот и "распишитесь"!