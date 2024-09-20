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Привет из 90-х: разборки бородатых мужчин со стрельбой и жертвами

Привет из 90-х: разборки бородатых мужчин со стрельбой и жертвами

Схватка за Wildberries: Бракоразводная стрельба в центре Москвы. В Москве недалеко от Кремля неизвестные устроили стрельбу в головном офисе крупнейшего в России интернет-магазина Wildberries.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Чечены это крыша.
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6 час.
Катерина
Да  уж...  &quot;красиво&quot;  разводятся,  ГРОМКО....
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37 мин.
МП
Михаил Пантюхин
Даааа, с такими бородачами Россия до средневековья дойдет! Ведь власть ничего не имеет против ваххабитских бород, никабов, хиджабов, вот и результат спящих в верхах! Нужно закрывать все эти бородатые клубы , &quot;молельные дома&quot;, опг диаспоры, с какого &quot;бутерброда&quot; в светской стране России вылезают все эти мерзопакостные имбицылы!!! Для меня пиндостан не авторитет, но если бы там такое было, эти мрази до суда бы не дожили, их бы полицейские там и положили! А наша полиция привыкла мендальничать, вот и &quot;распишитесь&quot;!
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34 мин.

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