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Как сдавшиеся украинские военные живут в российском плену

Русский плен, это вам не украинский с пытками и избиениями. На этой неделе журналисты французской газеты Le Monde подтвердили достоверность видео, на котором украинские нацисты из группировки "Слобожанщина" стреляют в российских военнопленных.

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