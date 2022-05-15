Как сдавшиеся украинские военные живут в российском плену

Русский плен, это вам не украинский с пытками и избиениями. На этой неделе журналисты французской газеты Le Monde подтвердили достоверность видео, на котором украинские нацисты из группировки "Слобожанщина" стреляют в российских военнопленных.
Русский плен, это вам не украинский с пытками и избиениями. На этой неделе журналисты французской газеты Le Monde подтвердили достоверность видео, на котором украинские нацисты из группировки "Слобожанщина" стреляют в российских военнопленных.
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