The New York Times: Президент Франции Эммануэль Макрон имеет низший рейтинг одобрения

Издание The New York Times рассказало об опросе, согласно которому каждый из участников саммита G7 имеет рейтинг одобрения менее, чем 50%.
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