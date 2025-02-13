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Царьград

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"Это уже было совсем странно": Друг экс-мэра Самары рассказал, что стало причиной экстренного обращения в полицию

"Это уже было совсем странно": Друг экс-мэра Самары рассказал, что стало причиной экстренного обращения в полицию

"Виктор Тархов обожал внучку", - твердит Александр Кузнецов, возмущаясь потоку ложной информации. Друг экс-мэра Самары рассказал, что стало причиной экстренного обращения в полицию.

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