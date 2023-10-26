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Киевлянки устроили скандал из-за отказа таксиста перейти на украинский язык

Киевлянки устроили скандал из-за отказа таксиста перейти на украинский язык

Очередной языковой скандал случился в Киеве. Двух пассажирок не устроил отказ водителя на смену языка в разговоре.

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Комментарии
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Pavel Gladishev
Да какие они &quot;киевлянки&quot;? - небось СЕЛЮЧКИ-РАГУЛИ!
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1 н.
Aнатолий Райков
А какая мова,разве Гоголь,Шевченко,кто там ещё,разве говорили на мове?Да вся мова состоит из многих языков,чисто украинского ни чего нету.Ну если они понимают,что говорит поляк,молдованин,румын и другое окружение Украины,то вопрос сам по себе возникает,какая мова,какая Украина?Ну я живу на окраине Московской области,а дальше начинается Тульская область по трассе М-4. И что,я должен говорить на мове?https://youtu.be/NWNx9KlHZw0
Тарас Бульба. Пророческие слова Гоголя обращенные к украинцам и русским
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1 н.
Aнатолий Райков
https://youtu.be/hEZ4mHlYSNw
Письмо турецкому султану
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1 н.

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