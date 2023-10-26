Киевлянки устроили скандал из-за отказа таксиста перейти на украинский язык

Aнатолий Райков

А какая мова,разве Гоголь,Шевченко,кто там ещё,разве говорили на мове?Да вся мова состоит из многих языков,чисто украинского ни чего нету.Ну если они понимают,что говорит поляк,молдованин,румын и другое окружение Украины,то вопрос сам по себе возникает,какая мова,какая Украина?Ну я живу на окраине Московской области,а дальше начинается Тульская область по трассе М-4. И что,я должен говорить на мове?https://youtu.be/NWNx9KlHZw0