Полянский: Украина в СБ ООН не высказалась о непричастности к катастрофе Ил-76

Как заявил в беседе с ТАСС первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, заместитель постпреда Украины Кристина Гайовишин на заседании Совбеза ООН по катастрофе военно-транспортного самолета Ил-76, сбитого украинскими войсками, не высказала ни одного тезиса, который говорил бы о непричастности киевского режима к случившемуся.