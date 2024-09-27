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Татар-информ

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В Лисичанск прибыл гуманитарный конвой из Бавлинского района РТ

В Лисичанск прибыл гуманитарный конвой из Бавлинского района РТ

В Лисичанск прибыл гуманитарный конвой из Бавлинского района РТ. «Благодаря сплоченной работе, неравнодушными жителями района был сформирован гуманитарный груз, включающий в себя 20 кубометров необрезной доски, бутилированную воду, а также более 10 тонн картофеля и других сезонных овощей», – подчеркнул Ильяс Гузаиров.

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