В Лисичанск прибыл гуманитарный конвой из Бавлинского района РТ. «Благодаря сплоченной работе, неравнодушными жителями района был сформирован гуманитарный груз, включающий в себя 20 кубометров необрезной доски, бутилированную воду, а также более 10 тонн картофеля и других сезонных овощей», – подчеркнул Ильяс Гузаиров.