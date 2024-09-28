В конце октября 2024 года в Грузии должны пройти парламентские и президентские выборы. При этом определенные силы стремятся втянуть Тбилиси в идущий 2,5 года российско-украинский конфликт, но действующая власть этой страны Закавказья категорически не желает в этом участвовать.