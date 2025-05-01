Лига конференций. 1/2 финала. «Челси» в гостях у «Юргордена», «Бетис» против «Фиорентины»

«Юргорден» примет «Челси», «Бетис» сыграет против «Фиорентины». Лига конференций 1/2 финала Первые матчи Юргорден Швеция – Челси Англия Дата проведения 1 мая, 22:00, «Теле2 Арена» превью матча онлайн статистика коэффициенты Бетис Испания – Фиорентина Италия Дата проведения 1 мая, 22:00, «Бенито Вильямарин» превью матча онлайн статистика коэффициенты ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии