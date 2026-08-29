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Орловские новости

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Индекс промпроизводства в Орловской области снизился на 5,4%

Индекс промпроизводства в Орловской области снизился на 5,4%

Снижение затронуло все сектора, но в обрабатывающем секторе часть отраслей показала рост: производство прочих готовых изделий выросло в 3,3 раза, мебели — в 2 раза.

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