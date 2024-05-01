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Грузинский боксер Гурули заявил, что его пытались подкупить перед финалом ЧЕ против россиянина Идигова

Гурули и Идигов встретились в финальном поединке чемпионата Европы в весовой категории до 67 кг. Россиянин победил досрочно – Гурули отказался выходить на третий раунд.

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