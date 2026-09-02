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Царьград

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Rosaviation объяснила причины отмены рейсов Pegasus в Россию

Rosaviation объяснила причины отмены рейсов Pegasus в Россию

Андрей Патраков, эксперт из RunAvia, объяснил значения безопасности над финансами в авиации. Турецкие Pegasus и Turkish Airlines сняли рейсы в Москву, оценивая страховые договоры.

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