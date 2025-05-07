Германия обрела себе на голову нового федерального канцлера-русофоба

6 мая в парламенте Германии состоялось избрание нового канцлера, которым стал лидер победившей на парламентских выборах коалиции Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц.
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