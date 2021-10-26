Мировое обозрение

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Вице-премьер Украины Стефанишина предложила создать для НАТО дайджест украинских реформ

Вице-премьер Украины Стефанишина предложила создать для НАТО дайджест украинских реформ

КИЕВ, 26 окт - РИА Новости. Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на встрече с вице-президентом Парламентской ассамблеи НАТО Аттилой Мештерхази предложила создать дайджест украинских реформ, который помог бы работать над воплощением евроатлантических стремлений страны, сообщила пресс-служба офиса вице-премьера.

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