SOCAR и Татнефть подписали дорожную карту сотрудничества Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и Татнефть подписали новую дорожную карту сотрудничества, сообщил президент SOCAR Р.
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SOCAR и Татнефть подписали дорожную карту сотрудничества Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и Татнефть подписали новую дорожную карту сотрудничества, сообщил президент SOCAR Р.
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