Число торгов на право реорганизации городских участков выросло в пять раз за два года

В Москве инвесторы определили десять проектов комплексного развития территорий (КРТ) стоимостью более 550 млрд рублей, которые приведут к строительству более 2,7 млн м2 недвижимости и созданию 1,1 млн м2 жилой площади и 1,6 млн м2 общественных, деловых и промышленных объектов.