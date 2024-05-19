Сложный алфавит кашалотов

Кашалоты — морские млекопитающие, крупнейшие из ныне живущих зубатых китов, которые давно привлекают внимание ученых из-за своего сложного социального устройства, высокого интеллекта и необычного способа коммуникаций.
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