Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Сложный алфавит кашалотов

Сложный алфавит кашалотов

Кашалоты — морские млекопитающие, крупнейшие из ныне живущих зубатых китов, которые давно привлекают внимание ученых из-за своего сложного социального устройства, высокого интеллекта и необычного способа коммуникаций.

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