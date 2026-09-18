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Газета.ру

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В России продажи на вторичном авторынке снижаются второй месяц подряд

В России продажи на вторичном авторынке снижаются второй месяц подряд

В России снизилась статистика продаж автомобилей с пробегом. Об этом сообщил «Автостат». «В августе 2026 года россияне купили 518,2 тыс.

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