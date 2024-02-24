В ответ на новые санкции Запада нужно создавать врагу трудности в экономике и возбуждать общественное недовольствоРоссия не должна оставить незамеченными санкции, приуроченные к 24 февраля 2024 года.
"Мстить везде, где только можно": Медведев призвал отплатить Западу за санкции
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СТ
Сергей Туренко
Опять бла бла. Нужна политика по развалу НАТО и ЕС путем проведения массированных информационных атак на народы ЕС, показывая чего лишают их правители, обслуживая интересы Америки в ущерб суверенитету экономическому и политическому. Активизировать русские диаспоры и мигрантов дружественных нам стран по раскачиванию режима для его смены на демократический, защищающий интересы народа а не американский ВПК...
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