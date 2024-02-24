"Мстить везде, где только можно": Медведев призвал отплатить Западу за санкции

СТ

Сергей Туренко

Опять бла бла. Нужна политика по развалу НАТО и ЕС путем проведения массированных информационных атак на народы ЕС, показывая чего лишают их правители, обслуживая интересы Америки в ущерб суверенитету экономическому и политическому. Активизировать русские диаспоры и мигрантов дружественных нам стран по раскачиванию режима для его смены на демократический, защищающий интересы народа а не американский ВПК...