В Алтайском крае стартовал заключительный день трехдневного голосования

После закрытия избирательных участков вечером 20 сентября начнется подведение итогов голосования Заключительный день голосования начался в Алтайском крае утром 20 сентября.
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