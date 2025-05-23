Перенаправить потоки: количество платных мест в вузах приведут в соответствие с потребностями экономики

Платных мест по некоторым специальностям в высших учебных заведениях станет меньше в следующем году. А уже с 1 сентября 2025-го получить образовательный кредит на льготных условиях можно будет только для обучения по направлениям, которые правительство сочтет приоритетными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии