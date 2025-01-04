Как справиться с пищевым отравлением

Симптомы могут варьироваться от легкого дискомфорта до сильной тошноты, рвоты и диареи. В большинстве случаев отравление проходит само собой за 1-3 дня, но важно знать, как облегчить симптомы и предотвратить обезвоживание.
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