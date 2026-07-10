Новак подтвердил, что дефицит топлива связан с «прилетами» по НПЗ

Юрий Юрченко

Патологическая жадность, не компетенции и просто глупость. Во время войны все деньги себе в карман. А кто будет вкладывать в ПВО НПЗ? Как прибыль получать, герои, а вложить копеечку в ПВО жаба задушила... Здесь уже отдаёт преступной халатностью с полной конфискацией и не малыми сроками.