Вице-премьер подчеркнул, что власти делают все возможное, чтобы усилить защиту НПЗ.фото: пресс-служба Совета ФедерацииДефицит на топливном рынке России наблюдается из-за того, что нефтеперерабатывающие заводы частично выходят из строя из-за «прилетов» по ним беспилотников.
Новак подтвердил, что дефицит топлива связан с «прилетами» по НПЗ
Комментарии
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Юрий Юрченко
Патологическая жадность, не компетенции и просто глупость. Во время войны все деньги себе в карман. А кто будет вкладывать в ПВО НПЗ? Как прибыль получать, герои, а вложить копеечку в ПВО жаба задушила... Здесь уже отдаёт преступной халатностью с полной конфискацией и не малыми сроками.
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4 н.
Атом Мартин
Застрахованы ли нпз от преднамеренного разрушения и идет ли выгода от страховок в карманы владельцев нпз? Совпадают ли частные интересы владельцев авто и владельцев нпз ? каким образом застрахован владелец авто от бензина с высоким содержанием серы ?
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4 н.
Ураганов Иван
Вот удивил,а то мы не знали!😂😂😂🤩
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4 н.
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