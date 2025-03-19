Трамп заявил, что на поле боя у России есть инициатива и преимущество

Трамп: Россия смогла получить преимущество, окружив около 2,5 тысячи бойцов ВСУ Россия достигла значительного преимущества на поле боя, окружив около 2,5 тысяч украинских военнослужащих, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
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