Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 651 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Блохин
    Да он просто пи@ор по жизни.Уроженка Азербайд...
  • Олег
    ...Новенький айфон из рук, да в окошко. И конфликта нет, и проезд оплачен."Закрой рот и не ...
  • Людмила Феденюк
    Но ведь дома ,в своих городах они так себя не ведут.Думали будут жить здесь на халяву?"Закрой рот и не ...

Вертолет Путина был в эпицентре атаки ВСУ в ходе посещения Курской области

Вертолет Путина был в эпицентре атаки ВСУ в ходе посещения Курской области

Командир дивизии ПВО Юрий Дашкин отметил, что системы ПВО одновременно вели противовоздушный бой и обеспечивали безопасность в воздухе пролета вертолета главы государства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Кузнецов
Хорошо сработали системы ПВО, теперь нужно предпринять всё возможное для массового выпуска &quot;ручного ПВО&quot; типа &quot;Ёлка&quot;, а то затраты на сбитый беспилотник самолётного типа превышают стоимость ракет ПВО.
Ответить
10 час.
М
ММ
Лучшая система ПВО- наши танки на аэродромах противника (один из маршалов Победы).
Ответить
4 час.
Валентина БогдановаШирочкина
В СССР  передвижение важных лиц было засекречено, как и гл.лиц оборонных предприятий.
Ответить
2 час.
наверх