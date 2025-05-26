Вертолет Путина был в эпицентре атаки ВСУ в ходе посещения Курской области

Игорь Кузнецов

Хорошо сработали системы ПВО, теперь нужно предпринять всё возможное для массового выпуска "ручного ПВО" типа "Ёлка", а то затраты на сбитый беспилотник самолётного типа превышают стоимость ракет ПВО.