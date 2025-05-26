Командир дивизии ПВО Юрий Дашкин отметил, что системы ПВО одновременно вели противовоздушный бой и обеспечивали безопасность в воздухе пролета вертолета главы государства.
Вертолет Путина был в эпицентре атаки ВСУ в ходе посещения Курской области
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Хорошо сработали системы ПВО, теперь нужно предпринять всё возможное для массового выпуска "ручного ПВО" типа "Ёлка", а то затраты на сбитый беспилотник самолётного типа превышают стоимость ракет ПВО.
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10 час.
М
ММ
Лучшая система ПВО- наши танки на аэродромах противника (один из маршалов Победы).
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4 час.
Валентина БогдановаШирочкина
В СССР передвижение важных лиц было засекречено, как и гл.лиц оборонных предприятий.
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2 час.
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