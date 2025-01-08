Комары с «токсичной спермой» помогут в борьбе с тропическими болезнями

Генетически модифицированные комары с токсичной спермой могут стать новым оружием против тропических болезней, заявили австралийские ученые после успешного испытания нового метода, сообщает 8 января агентство AFP.
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