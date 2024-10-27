В Смоленской области появился живодёр

«Нашли мёртвых кошек в подвале. Гори в аду!» Жители смоленского райцентра насчитали почти 20 жертв серийного отравителя Один живодёр (или несколько таких преступников), массово убивающий кошек, орудует в Рославле Смоленской области.
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