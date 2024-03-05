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Daily Moscow

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Politico: разведоперация РФ расколола Запад и оставила Шольца в дураках

Politico: разведоперация РФ расколола Запад и оставила Шольца в дураках

Обнародование в России перехваченного разговора немецких офицеров о планируемом ударе по Крымскому мосту ракетами Taurus раскололо западных союзников, «оставило в дураках» канцлера Германии Олафа Шольца и лишило Украину «ключевого оружия», пишет Politico.

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Комментарии
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tsan tsan
Что означает 6&quot;Оставила Шольца в дураках&quot; ? Разве у него ещё был шанс выйти из этого &quot;статуса&quot; ?
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14 час.

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