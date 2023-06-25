Определено будущее NFC-технологий

В ближайшем будущем появятся два ключевых улучшениях, для технологии NFC. Это аббревиатура Near Field Communication обозначает беспроводную технологию обмена данными между устройствами, которые находятся в непосредственной близости друг от друга.
В ближайшем будущем появятся два ключевых улучшениях, для технологии NFC. Это аббревиатура Near Field Communication обозначает беспроводную технологию обмена данными между устройствами, которые находятся в непосредственной близости друг от друга.
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