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    Зато у вас мозгов хватило не понять мой гнев. В анонсе есть ссылка на эту страницу. Прихожу. А мне предлагают перейти...На инвестициях в ...

Определено будущее NFC-технологий

В ближайшем будущем появятся два ключевых улучшениях, для технологии NFC. Это аббревиатура Near Field Communication обозначает беспроводную технологию обмена данными между устройствами, которые находятся в непосредственной близости друг от друга.

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