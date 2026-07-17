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Сайт города Караганды

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В Шахтинске завершают реконструкцию почти 50 км водопроводных сетей

В Шахтинске завершают реконструкцию почти 50 км водопроводных сетей

В Шахтинске продолжается третья очередь модернизации системы водоснабжения. В этом году завершается реконструкция 49,4 километра водопроводных сетей, что позволит повысить надёжность подачи воды для жителей города и близлежащих посёлков, передает inKaragandy.

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