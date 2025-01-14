Концерт сводного оркестра Москвы и Петербурга посвятят памяти Темирканова

Мероприятие состоится 15 января Концерт «Оркестр двух столиц. Москва — Санкт-Петербург», который пройдет 15 января в рамках VI Зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета, будет посвящен памяти народного артиста СССР Юрия Темирканова.
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