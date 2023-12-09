Американских наёмников ликвидировали русские бойцы. Об этом рассказал один из солдат.Командир одного из отрядов подразделения "Север-V" с позывным Чибилия рассказал о ликвидации боевиков ВСУ со странными нашивками.
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