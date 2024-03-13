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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Бенитеса о «Спартаке»: «Рафаэлю не интересна работа в РПЛ»

Накануне испанец был уволен с поста главного тренера «Сельты». — Интересно ли Бенитесу поработать в «Спартаке»? — Рафаэлю на данный момент не интересна работа в российском чемпионате, — сказал Артуро Каналес.

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