Сравнения с Линдросом и звание новичка месяца: как Мичков с ходу стал главным претендентом на «Колдер Трофи»

Матвей Мичков ударно провёл дебютный месяц в НХЛ. В 12 матчах нападающий «Филадельфии» отметился четырьмя голами и пятью передачами, благодаря чему был признан новичком месяца по версии лиги, а авторитетное издание Daily Faceoff назвало его главным претендентом на «Колдер Трофи».
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