Обзор ЧМ-2026 от «Новостей Липецка»: результаты финала, рекорды и главные итоги турнира

Чемпионат мира по футболу 2026 года завершен. 19 июля сборная Испании стала новым чемпионом мира, обыграв в финале Аргентину, а днем ранее Англия завоевала бронзовые медали, победив Францию в одном из самых результативных матчей в истории мировых первенств.
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