«Верный ведомый» Diehl FEANIX — это нечто среднее между дроном и крылатой ракетой

Макет БПЛА FEANIX на стенде компании-разработчика В последние годы в разных странах активно прорабатывается концепция беспилотного летательного аппарата типа «верный ведомый», способного взаимодействовать с пилотируемым самолетом и брать на себя часть его задач.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии