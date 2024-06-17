БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Верный ведомый» Diehl FEANIX — это нечто среднее между дроном и крылатой ракетой

«Верный ведомый» Diehl FEANIX — это нечто среднее между дроном и крылатой ракетой

Макет БПЛА FEANIX на стенде компании-разработчика В последние годы в разных странах активно прорабатывается концепция беспилотного летательного аппарата типа «верный ведомый», способного взаимодействовать с пилотируемым самолетом и брать на себя часть его задач.

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