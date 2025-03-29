Поздравление руководства Джанкойского района с праздником Ураза-байрам

Уважаемые жители Джанкойского района!От всей души поздравляем вас с благословенным праздником Ураза-байрам!Этот светлый праздник знаменует завершение священного месяца Рамадан, наполненного молитвами, постом, благими делами и искренними помыслами.
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