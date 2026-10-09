В Салехарде перед наступлением холодов усилили контроль за дорогами

В Салехарде городские службы перевели работу в усиленный режим, чтобы обеспечить безопасное передвижение по улицам с наступлением холодов, сообщили в администрации окружной столицы.
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