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Несекретные материалы

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Расклады. Крупными мазками

Расклады. Крупными мазками

Давайте пройдёмся по геополитическим раскладам на сегодняшний день. Крупными мазками.Итак, вторжение остатков ВСУ на окраину Курской области (вот так это правильно и объективно описывать, а не вот это вот всё истеричное) похоронило все разговоры про «давайте договариваться».

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Комментарии
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Наталия Кузнецова
Остроумно и по делу! Очень понравилось!
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