Эксперт рассказал, как экономия на автомобильных стеклах может обернуться риском

При замене разбитого ветрового стекла стоит учитывать, что недорогие неоригинальные автомобильные стекла изготавливаются из материалов низкого качества, что приводит к их быстрому износу и помутнению, предупредил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.