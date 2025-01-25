Эксперт рассказал, как экономия на автомобильных стеклах может обернуться риском

При замене разбитого ветрового стекла стоит учитывать, что недорогие неоригинальные автомобильные стекла изготавливаются из материалов низкого качества, что приводит к их быстрому износу и помутнению, предупредил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.
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