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Эксперт рассказал, как экономия на автомобильных стеклах может обернуться риском

Эксперт рассказал, как экономия на автомобильных стеклах может обернуться риском

При замене разбитого ветрового стекла стоит учитывать, что недорогие неоригинальные автомобильные стекла изготавливаются из материалов низкого качества, что приводит к их быстрому износу и помутнению, предупредил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

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