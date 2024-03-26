Кто из звёзд после "Крокуса" не приедет в Челябинск, и кто не дрогнул

Одни отменяют концерты, другие, наоборот, показали стойкую позицию.Группа "Пикник", которая в последние дни не сходит с обложек различных интернет-СМИ и телеканалов, отменять концерты на Южном Урале не собирается.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии